‘Família Soprano’ volta à TV para celebrar seus 20 anos

Há exatamente vinte anos, estreava nos Estados Unidos a série que mudaria para sempre a televisão. Criada por David Chase, Família Soprano narrava a história de uma família da máfia ítalo-americana e tinha como protagonista o poderoso Tony Soprano (James Gandolfini), um homem que se desdobrava, com a ajuda de um terapeuta, para equilibrar a vida no crime e a rotina familiar. A obra ganhou cinco Globos de Ouro e 21 Emmys ao longo dos oito anos de exibição.

A qualidade da produção e, em especial, do roteiro, chamou a atenção numa época em que séries televisivas não tinham tanto prestígio e isso incentivou outros canais a seguirem o exemplo. Hoje, o modelo de série com um protagonista moralmente ambíguo e perturbado, com qualidade técnica compatível com a de grandes filmes (ou seja, com investimento igualmente compatível), se tornou a regra e elevou a televisão (e o streaming) a um status quase tão respeitável quanto o do cinema.

Para celebrar as duas décadas do seu lançamento, o canal HBO Signature programou uma maratona com todos os 86 episódios, que serão exibidos entre os dias 14 e 20 de janeiro, com uma temporada por dia. A sexta e última temporada será dividida entre os dias 19 e 20 e, no dia 21, haverá um compilado com os dez melhores episódios de toda a série. A produção completa já está disponível no HBO Go, o serviço de streaming do canal.