Família real admite ‘momento difícil’ para Meghan após desistência do pai

O Palácio de Kensington pediu “compreensão” nesta segunda-feira depois de o pai de Meghan Markle dizer ao site americano de celebridades TMZ que não deve mais comparecer ao casamento da filha com o príncipe Harry, marcado para o próximo sábado, 19. Thomas Markle deveria entrar na St. George’s Chapel ao lado de Meghan, mas afirmou ao TMZ que não participará da cerimônia para não “envergonhar a família real ou a filha”.

De acordo com o canal de televisão europeu Sky News, um representante do palácio afirmou: “Esse é uma situação extremamente pessoal para a senhora Markle nos dias que antecedem o casamento. Ela e o príncipe Harry pedem novamente por compreensão e respeito ao senhor Markle nesse momento difícil”.

Thomas Markle anunciou que não comparecerá ao casamento horas depois de a meia-irmã de Meghan, Samantha Grant, admitir que pagou uma empresa de paparazzi para encenar fotos do pai que circularam pela imprensa mundial nos últimos dias. Nas imagens, Thomas aparece vendo fotos da filha com o príncipe Harry em um cibercafé e tirando as medidas para a fabricação da roupa que usaria no evento.

Suspeita-se que o lucro com a venda das fotos tenha sido repartido entre o fotógrafo e os parentes de Meghan. Só o pai, segundo tabloides britânicos, teria embolsado 100.000 libras (algo próximo a 500.000 reais) pelas imagens, que, pelo envolvimento de um paparazzo, faz lembrar, mesmo que remotamente, a morte da mãe de Harry, a princesa Diana.

A meia-irmã da atriz também já pegou carona no casamento real com uma biografia não-autorizada da estrela de Suits, a ser lançada nos próximos dias.

O pai da atriz ainda revelou ao TMZ que sofreu um infarto há seis dias, mas já estaria habilitado para ir à cerimônia.