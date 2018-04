Família Lima fica em terceiro lugar no ‘BBB18’. Gleici é campeã

O primeiro anúncio dos resultados da final do Big Brother Brasil 18, na noite desta quinta-feira, foi o do terceiro lugar no programa. A terceira colocação ficou com a Família Lima, com 3,33% dos votos do público do Big Brother Brasil 18. Kaysar ficou em segundo, e Gleici, a estudante de psicologia do Acre, foi a vencedora do prêmio de 1,5 milhão de reais, além de um carro.

Com suas posições, a Família Lima leva 50.000 reais e Kaysar, com 150.000 reais para casa. Gleici teve 57,29% e o Kaysar, com 39,32%.