Família de Michael Jackson processa a Disney por direitos autorais

O espólio de Michael Jackson entrou com processo de violação de direitos autorais contra a ABC e a Disney, dona da rede de TV, nesta quarta-feira, argumentando que o especial The Last Days of Michael Jackson, que o canal transmitiu em 24 de maio sobre os últimos dias do cantor, utilizou suas músicas e clipes sem permissão.

“Assim como a Disney, a força vital do negócio do espólio é sua propriedade intelectual”, diz o processo. “No entanto, por algum motivo, a Disney decidiu que poderia usar a propriedade intelectual mais valiosa do espólio de graça.”

O espólio apresentou objeções ao programa antes dele ter ido ao ar. Segundo o processo, um advogado da Disney disse que o uso especial de músicas sob direitos autorais era “justo” em razão de sua natureza documental, um argumento que o espólio chamou de “absurdo”. Jackson morreu em 2009, aos 50 anos, de uma overdose de remédios.