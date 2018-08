Família de Aretha Franklin organiza funeral grandioso em museu

zoom_out_map 1 /26 Em uma de suas últimas aparições públicas, Aretha Franklin se apresenta durante 25º aniversário da Elton John AIDS Foundation, em Nova York, 2017 (Nicholas Hunt/WireImage/Getty Images)

zoom_out_map 2 /26 Aretha Franklin durante cerimônia do 25º aniversário da Elton John AIDS Foundation em Nova York em 2017 (Nicholas Hunt/WireImage/Getty Images)

zoom_out_map 3 /26 Aretha Franklin se apresenta durante o festival de cinema de Tribeca em Nova York em 2017 (Taylor Hill/Getty Images)

zoom_out_map 4 /26 Aretha Franklin, em abril de 2016, durante as comemorações do Dia do Jazz (Aude Guerrucci/Getty Images)

zoom_out_map 5 /26 Aretha Franklin durante apresentação no Festival da Família, na visita do papa Francisco aos Estados Unidos em 2015 (Carl Court/Getty Images)

zoom_out_map 6 /26 O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cumprimenta a cantora Aretha Franklin durante cerimônia na Casa Branca em 2015 (Mark Wilson/Getty Images)

zoom_out_map 7 /26 Aretha Franklin durante apresentação em Los Angeles, na Califórnia, em 2012 (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 8 /26 Aretha Franklin sorri depois de um jogo da NBA entre Detroit Pistons e Miami Heat em Auburn Hills, Michigan em 2011 (Paul Sancya/AP)

zoom_out_map 9 /26 Aretha Franklin durante apresentação em Nova York, em 2012 (Neilson Barnard/Getty Images)

zoom_out_map 10 /26 Aretha Franklin posa para um retrato na Filadélfia em julho de 2010 (Matt Rourke/AP)

zoom_out_map 11 /26 Aretha Franklin durante show na House of Blues, em Los Angeles no ano de 2008 (Shea Walsh/AP)

zoom_out_map 12 /26 Aretha Franklin durante show em West Hollywood, em 2008 (Timothy Norris/Getty Images)

zoom_out_map 13 /26 O presidente George W. Bush entrega à cantora Aretha Franklin a Medalha Presidencial do Prêmio Liberdade na Sala Leste da Casa Branca, em novembro de 2005 (Lawrence Jackson/AP)

zoom_out_map 14 /26 Aretha Franklin durante show em Nova York em 2001 (Scott Gries/ImageDirect/Getty Images)

zoom_out_map 15 /26 Cantora Aretha Franklin durante apresentação em Cleveland, em 1998 (Mark Duncan/AP)

zoom_out_map 16 /26 Aretha Franklin se apresenta no palco durante a primeira marcha anual do câncer em Washington em 1998 (Khue Bui/AP)

zoom_out_map 17 /26 Aretha Franklin recebe o Grammy pelo conjunto da obra, em 1994 (Mike Albans/AP)

zoom_out_map 18 /26 Aretha Franklin se apresenta na posse do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em Washington em janeiro de 1993 (Amy Sancetta/AP)

zoom_out_map 19 /26 O produtor musical Clive Davis e a cantora Aretha Franklin durante evento, em 1992 (Hulton Archive/Getty Images)

zoom_out_map 20 /26 James Brown e Aretha Franklin se apresentam no clube noturno Taboo em Detroit em janeiro de 1987 (Joe Kennedy/AP)

zoom_out_map 21 /26 A cantora americana Aretha Franklin, em 1980 (Keystone/Getty Images)

zoom_out_map 22 /26 Retrato da cantora Aretha Franklin, em 1977 (Hulton Archive/Getty Images)

zoom_out_map 23 /26 Aretha Franklin, em 1972 (Foto/AP)

zoom_out_map 24 /26 A cantora Aretha Franklin com apresentador e produtor Don Cornelius na década de 70 (Tribune Entertainment/Getty Images)

zoom_out_map 25 /26 Aretha Franklin durante coletiva de imprensa em março de 1973 (Foto/AP)

zoom_out_map 26/26 A cantora soul americana Aretha Franklin, em 1968 (Express Newspapers/Getty Images)

A família de Aretha Franklin planeja uma grande homenagem para a cantora, que morreu na quinta-feira, aos 76 anos, vítima de câncer pancreático. De acordo com o site americano TMZ, o funeral está previsto para acontecer no museu Charles H. Wright de História Afro-Americana, na cidade de Detroit. O jornal ClickOn Detroit complementa dizendo que o tributo vai durar quatro dias, sendo dois no museu para o público e o restante em uma cerimônia particular para a família, na igreja Greater Grace Temple — mesmo local onde ocorreu o velório de Rosa Parks, no qual Aretha cantou, em 2005.

Ainda não foi definida a data da homenagem, que deverá acomodar centenas de pessoas. A cerimônia seguirá as tradições cristãs, terá caixão aberto e ainda contará com apresentações musicais. Segundo a publicação, o museu escolhido era frequentemente visitado pela cantora.

Aretha Franklin ficou conhecida como uma das maiores vozes da história da música e ostentou o apelido de rainha do soul. A artista morreu na manhã da quinta-feira, depois de ser diagnosticada com o câncer do tipo neuroendócrino.