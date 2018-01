Família comenta série sobre assassinato de Versace: ‘Ficção’

A família Versace quebrou o silêncio sobre o lançamento da segunda temporada da série American Crime Story, que abordará e a vida e o assassinato do estilista Gianni Versace. “Como a Versace não autorizou o livro em que a série é parcialmente baseada, nem participou da escrita dos roteiros, esse programa deveria ser considerado um trabalho de ficção”, afirmaram, através de um comunicado.

De acordo com a revista americana Variety, o novo seriado não recebeu autorização da família para ser executado. Em resposta, os estúdios da Fox e a produtora FX, explicaram: “O Assassinato de Gianni Versace é baseado no livro de pesquisa densa e de não-ficção, Vulgar Favors de Maurreen Orth, que examina o crime da vida real de Andrew Cunanan. Nós apoiamos os resultados meticulosos do senhor Orth”.

Produzido por Ryan Murphy (de American Horror Story, Feud e Glee), o seriado tem estreia marcada para o dia 18 de janeiro de 2018 no canal pago FX. A sua primeira temporada fez sucesso na televisão em 2016, ao recontar a história de O.J. Simpson. Dessa vez, a trama vai se debruçar sobre o trágico assassinato do estilista italiano Gianni Versace (Edgar Ramírez) por Andrew Cunanan (Darren Criss), um sociopata obcecado pelo estilista. O elenco ainda contará com nomes como Penélope Cruz e Ricky Martin.

O produtor executivo do seriado, Tom Rob Smith, reconheceu, durante um painel da Associação de Críticos de Televisão, que foi necessário preencher algumas lacunas sobre a história, que continuam desconhecidas, como a morte de outras vítimas de Andrew Cunanan. “Temos esses pequenos pontos de verdade e, então, você tenta costurar um tecido entre eles”, afirmou.