Família autoriza doação de órgãos de Gugu Liberato

A família do apresentador de TV Gugu Liberato decidiu doar os órgãos dele após a confirmação da morte cerebral, segundo nota divulgada na noite desta sexta-feira.

Após um longo período de especulações, foi confirmada hoje a morte do apresentador aos 60 anos de idade. Na quarta-feira, ele sofreu um acidente doméstico em sua residência em Orlando, nos Estados Unidos, e foi hospitalizado em estado grave. Segundo sua assessoria de imprensa, ele caiu de uma altura de cerca de quatro metros, quando fazia um reparo no ar condicionado no sótão, e sofreu uma lesão na cabeça, com sangramento intracraniano.

“Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partido nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente”, diz a nota emitida pela assessoria de Gugu.

O apresentador deixa três filhos: João Augusto de 18 anos e as gêmeas Marina e Sophia de 15 anos.