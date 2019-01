Falcão sente dores no peito e O Rappa cancela shows

A banda O Rappa cancelou os shows que faria nesta sexta e sábado por problemas de saúde do vocalista, Marcelo Falcão. Segundo uma fonte que prefere não ser identificada, o cantor foi ao hospital na noite desta quinta-feira, depois de sentir dores no peito. Procurada, a assessoria de imprensa do grupo afirma que Falcão já está em casa e nega que o músico tenha problemas cardíacos.

De acordo com sua equipe, o cantor teve uma forte indisposição, procurou um hospital e passou por exames, inclusive no coração, que não indicaram nada de extraordinário. O médico que atendeu o cantor teria dito, então, se tratar de estafa e recomendado repouso.

Segundo comunicado publicado pelo grupo em sua página no Facebook, Falcão deverá ficar em repouso nos próximos dias, por orientação médica. “Falcão, que teve uma indisposição na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto, passa bem e já se encontra em plena recuperação”, diz o texto.

O Rappa se apresentaria em Duque de Caixas (RJ) e Vitória (ES). Os shows já foram remarcados para dia 27 de agosto (Vitória) e 8 de setembro em Duque de Caxias. Quem comprou ingressos para as apresentações canceladas poderá usá-los para os novos shows. Quem desejar o reembolso deve solicitar o cancelamento nos pontos de venda físicos – quem comprou pela internet deve entrar em contato pelos canais de atendimento dos sites guicheweb.com.br (Duque de Caxias) e blueticket.com.br (Vitória).