Falcão, o brega, debocha de Pabllo Vittar: ‘Mais ruim que eu’

Pabllo Vittar foi, ao lado da já quase onipresente Anitta, o grande nome da música brasileira em 2017. Mas parece só agora ter chegado aos ouvidos delicados de Falcão, o brega, lá em Pereiro, interior do Ceará. Falcão usou sua conta no Instagram para criticar a cantora com um tom de deboche.

“Pablo Vitar. Finalmente aparece na gloriosa MPB, depois de tanto tempo, uma criatura pra cantar mais ruim do que eu. Parabéns obrigado de nada!”, escreveu o cantor, sem dobrar as letras no nome de Pabllo.

Falcão, na verdade um personagem criado pelo arquiteto Marcondes Falcão Maia, ganhou projeção nos anos 1990 com as músicas Black People Car e I’m Not a Dog No, versões dos clássicos do cancioneiro cafona Fuscão Preto, sucesso de Almir Rogério, e Eu Não Sou Cachorro, Não, hit de Waldick Soriano, além de canções de duplo sentido.