Faixa de Witzel vira fantasia no Rio de Janeiro

Por Fernando Molica, do Rio de Janeiro

A faixa de governador que Wilson Witzel mandou fazer no Rio de Janeiro virou fantasia.

Funcionários do Estado, como Vivi Moreli, guarda municipal cedida para o governo estadual, e amigos, a usavam no sambódromo, sem cerimônia, perto do governador.

Um assessor disse à reportagem que comprou uma faixa no comércio popular da capital fluminense.

Inspiração do adereço, a faixa original foi entregue por Francisco Dornelles a Witzel no dia de sua posse e o acompanhou em vários eventos de sua agenda nos primeiros dias de gestão.