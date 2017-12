Facada: espada de Michonne é vendida na CCXP por mil reais

Enquanto os zumbis fogem da espada de Michonne em The Walking Dead, os humanos abrem a carteira para sentir um pouquinho do que seria ter a Katana em suas mãos — ou no bolso. A loja Limited Edition, voltada para objetos colecionáveis, levou à Comic Con Experience 2017 uma réplica perfeita da arma usada pela personagem, inspirada nas espadas samurais japonesas.

O objeto custa 999,99 reais (também conhecido como 1.000 reais) e é feito em aço, mas sem corte. De acordo com o vendedor da loja, a marca levou 15 réplicas à feira, das quais já foram vendidas no mínimo a metade. Ainda segundo ele, o objeto é bastante procurado para compor os cosplays da personagem. A katana também pode ser encontrada na loja fixa da marca, no bairro da Consolação, em São Paulo.

Resta saber se Danai Gurira, atriz que interpreta Michonne e visita a Comic Con neste sábado, 9, aprova a imitação.