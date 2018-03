Fã pede e Flávia Alessandra empresta vestido para aniversário

Uma fã pediu um vestido emprestado para Flávia Alessandra através do Instagram nesta semana e a atriz não só respondeu ao comentário, como concordou em enviar a peça para o aniversário da seguidora. A conversa aconteceu em uma postagem de Flávia com o look usado no programa Tamanho Família, apresentado por Marcio Garcia.

O vestido vermelho com decote e fenda é da marca mineira Skazi. Os modelos disponíveis no site da grife custam entre 935 e mais de 3.000 reais. “Poderia me emprestar para comemorar o meu aniversário de 40 anos no dia 17 de abril?”, comentou uma fã através do Instagram. Alessandra logo respondeu afirmando: “Posso sim! Me manda uma mensagem privada”.

Agora, os pedidos parecem estar aumentado na rede social de Alessandra. Outra seguidora perguntou na mesma foto: “Se eu te enviar uma mensagem, você me responde? Gostaria de saber se você pode me ajudar a realizar meu próximo sonho”. A atriz respondeu com um “não custa tentar”.