F. Gary Gray negocia para dirigir spin-off de ‘Homens de Preto’

O produtor e diretor F. Gary Gray, que esteve à frente dos sucessos Straight Outta Compton (2015) e Velozes & Furiosos 8 (2017), está em negociações para liderar as filmagens de um spin-off de MIB: Homens de Preto, informou hoje o portal Deadline.

O novo filme, cuja estreia está prevista para 2019, não contará com Will Smith e Tommy Lee Jones como protagonistas, como nos três primeiros da saga. Desta vez, o roteiro será assinado por Matt Holloway e Art Marcum, de Homem de Ferro (2008).

O objetivo dos estúdios Sony Pictures com o spin-off é relançar a saga com novos atores e uma nova perspectiva, como fez com Jurassic Park e Jumanji. Com mais de 500 milhões de dólares de arrecadação em todo o mundo, MIB: Homens de Preto foi um grande sucesso em 1997 e abriu caminho para duas sequências: MIIB – Homens de Preto II (2002) e MIB³: Homens de Preto 3 (2012).

Se as partes chegarem a um acordo, o novo filme será o primeiro de F. Gary Gray após o oitavo episódio da franquia Velozes e Furiosos, que arrecadou 1,236 bilhão de dólares em todo o mundo e bateu o recorde de estreia com maior sucesso de bilheteria da história.

A filmografia de F. Gary Gray também inclui A Negociação (1998), Uma Saída de Mestre (2003) e Código de Conduta (2009).