Executiva da HBO fala em morte geral no fim de ‘Game of Thrones’

A última temporada de Game of Thrones promete maltratar o coração dos fãs. Durante conferência em Israel, a vice-presidente encarregada das séries de drama da HBO, Francesca Orsi, pode ter sinalizado a morte de todos os personagens no último episódio da série.

“Foi um momento muito marcante em nossas vidas e carreiras”, comentou Orsi, sobre a gravação do capítulo. “Ninguém do elenco tinha recebido o roteiro de antemão, e, um a um, todos começaram a sucumbir às suas mortes.”

Há, no entanto, quem acredite que a executiva possa ter se referido a mortes no sentido figurativo, já que se trata do desfecho da série.

A oitava temporada Game of Thrones chega à HBO em 2019, com seis episódios.