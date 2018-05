Exame toxicológico de mulher que acusou Luc Besson de estupro dá negativo

O exame toxicológico realizado na mulher que acusou o diretor e produtor francês Luc Besson de estuprá-la em um hotel em Paris em meados de maio deu negativo — informou uma fonte ligada à investigação nesta segunda-feira. A acusadora, uma atriz e modelo de 27 anos, apresentou uma queixa no dia seguinte a um encontro com Besson, que imediatamente falou em “acusações fantasiosas”.

Ela havia dito à polícia que bebeu chá durante o encontro com o cineasta no Bristol, um dos hotéis mais luxuosos da capital francesa, e que se sentiu “mal” e “ausente”. No entanto, ela não alegou ter sido drogada, e testes de sangue e capilar foram realizados para verificar todas as hipóteses, de acordo com outra fonte próxima à investigação.

A atriz também contou que mantinha um relacionamento íntimo com o diretor de 59 anos há cerca de dois anos e que se sentia obrigada a isso por causa de suas conexões profissionais, acrescentou a fonte.

Com esta queixa, o mais internacional dos cineastas franceses, pai de cinco filhos, viu-se atingido pela onda de choque que se espalhou pelo mundo desde a queda do produtor americano Harvey Weinstein em outubro de 2017.