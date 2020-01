Ex-stripper processa Jennifer Lopez e pede indenização de US$ 40 milhões

A personagem de Jennifer Lopez em As Golpistas caiu nas graças da crítica e rendeu à atriz a indicação ao Globo de Ouro de atriz coadjuvante, mas Samantha Barbash – que inspirou a personagem Ramona – não ficou tão feliz com a forma como foi retratada. A empresária e ex-stripper está processando a produtora de J-Lo, responsável pelo longa, pelo uso não autorizado de sua imagem e história. E ainda afirma ter sido difamada pelo roteiro do filme.

Samantha não gostou de ver sua imagem associada ao consumo e produção de substâncias ilegais na casa onde vivia com o filho – situação que alega ser uma invenção dos roteiristas. A empresária está pedindo cerca de 40 milhões de dólares no processo: 20 milhões em compensação de danos e 20 milhões como forma de punição à produtora. Na cotação atual, a quantia chega a 162 milhões de reais. Além do dinheiro, Samantha entrou com um pedido para que todas as cópias do longa sejam recolhidas.

De acordo com o site TMZ, os produtores da Nuyorican Productions teriam procurado Samantha para pedir sua autorização para o filme, mas o pedido foi recusado pela empresária, que estaria insatisfeita com o valor oferecido em troca de sua permissão. Apesar disso, a produtora seguiu com o projeto de As Golpistas, e Jennifer ficou com o papel de Ramona, inspirado na história de Samantha.