Ex-SBT, humorista Batoré fará participação em série da Globo

Mais conhecido por integrar por 11 anos o humorístico A Praça É Nossa, no SBT, o comediante Ivanildo Gomes Nogueira, chamado apenas de Batoré, está aos poucos encontrando espaço na teledramaturgia da Globo. Após participar da primeira fase da novela Velho Chico, na qual interpretou o delegado Queiroz, em 2016, agora ele estará na série Cine Holliúdy. O seriado é inspirado no filme homônimo cearense que, em 2012, tornou-se um fenômeno de bilheteria no Nordeste.

O ator é convidado e já gravou suas cenas. No elenco, também estão Matheus Nachtergaele e Heloísa Perissé. A série vai abordar a disputa entre dois empresários de cinema na pequena cidade de Pitombas, no interior do Ceará. A história se passa nos anos 1970. A produção, que ainda não tem data de estreia, nasceu de uma parceria entre a Globo e a produtora Glaz.

O pernambucano Batoré trabalhou por 18 anos no SBT. Nos anos 1980, fazia participações do Show de Calouros, apresentado por Silvio Santos. Na década seguinte, fazia parte do elenco de A Praça é Nossa. Demitido em 2003, por contenção de despesas, envolveu-se com política no interior de São Paulo e foi vereador em Mauá.