Ex-namorada de Mark Salling pede indenização por abuso sexual

Uma ex-namorada de Mark Salling, morto em janeiro, entrou na Justiça para pedir a indenização que o ator de Glee devia ter pago a ela em vida por abuso sexual. As informações são do site do tabloide Daily Mail.

Roxanne Gorzela deu entrada em um processo contra o Estado a fim de ganhar os 2,7 milhões de dólares (cerca de 8,7 milhões de reais) que o ator lhe devia após um acordo judicial estabelecido entre os dois em 2013.

Além desse processo, Salling se declarou culpado de posse de pornografia infantil em outubro de 2017. Ele havia fechado um acordo com a Justiça e aguardava sentença quando foi encontrado morto. A causa de sua morte foi asfixia por enforcamento e a polícia classificou o caso como suicídio.