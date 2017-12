Ex-namorada de Marcelo Rezende nega que lutará por herança

Luciana Lacerda, namorada do apresentador Marcelo Rezende até a morte dele, em setembro, apareceu em dois canais de televisão nesta quinta-feira com depoimentos diferentes. Primeiro, ela deu a entender que lutaria pelos seus direito na herança. Mais tarde, desmentiu tudo, afirmou que foi vítima de edição maldosa e referiu-se à equipe do outro programa como “gente podre”.

Ao A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela se disse “horrorizada” ao vir no que sua participação no Fofocalizando, do SBT, se transformou. “Eu não sabia que a entrevista seria editada, só pegaram pontos aleatórios”, acusou. “Esses julgamentos acontecem desde quando ele morreu, me agridem muito. Dei uma hora de entrevista, só foram ao ar oito ou dez minutos. Estou muito magoada, muito triste”.

Ela ressalta que não quer nenhuma compensação financeira. “Não entrei com pedido de pensão nenhum. Não vou pedir herança nenhuma. Não estou pedindo nada! Eu nem advogado tenho”, afirmou. “Ninguém sabe o que é cuidar de uma pessoa com câncer nem sabe o que eu passei. Fico assustada como as pessoas deturpam tudo!”

Na entrevista ao Fofocalizando, Luciana se mostrou magoada com a família de Rezende. Perguntada pelo colunista Leo Dias se achava que merecia algo, ela consente. Mas prefere não falar sobre entrar na Justiça. “Eu posso dizer uma coisa: hoje, eu tenho uma filha e estou pensando em mim”.