Ex-mulher diz que Naldo a agredia até na frente do filho

As lágrimas do cantor Naldo Benny, arrependido por agredir sua esposa, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, não convenceram sua ex-mulher. Nesta segunda-feira, a produtora Branka Silva foi ao programa Superpop, da RedeTV!, e contou à apresentadora Luciana Gimenez que também apanhou o músico, na frente do próprio filho.

“Meu filho presenciou. Eu nunca denunciei, porque pensava no meu filho, ele era muito pequeno”, explicou. A anfitriã quis saber detalhes das agressões e ela confirmou que era empurrada e teve os cabelos puxados, sem nunca ter deixado marcas de violência. “Vira uma guerra. Ele é doente e torna quem está com ele, doente. Acredito que com ela o grau foi mais elevado”, disse, referendo-se a Moranguinho.

Segundo Branka, a falta de reação da vítima é comum nesses casos e que não é tão fácil sair dessa situação como pensa quem está de fora. “Você acaba fazendo tudo o que ele quer, começa a pensar no filho, na família, e acredita que ele vai mudar”, justifica. “Muita gente julga, mas só quem passa sabe o que é ir numa delegacia denunciar o pai do seu filho e ir pra casa correr os mesmos riscos”.

Branka confirmou que o cantor tem um comportamento ciumento e possessivo, que via problema nas roupas dela e, por ela trabalhar fora, ele se sentia inseguro quando a produtora falava com algum homem, por amizade ou profissionalmente.

As traições do ex também eram constantes. “A gente casou muito cedo, adolescente, não viveu. Eu tive o Pablo, e ele foi viver”. Um dos casos do cantor foi justamente com Moranguinho, em 2010, no meio das gravações de um videoclipe. “Eu desconfiava, algumas vezes eu tive certeza, mas a gente perdoa por causa da família. Descobri algumas traições dele e perdoei.”

Após a prisão na última semana, também por posse ilegal de arma de fogo, Naldo pagou fiança e publicou um vídeo nas redes sociais ao prantos, dizendo-se arrependido e prometendo buscar ajuda profissional. Ele e Moranguinho se casaram em 2013 e têm uma filha de 3 anos juntos.

Procurada, a assessoria do cantor não retornou os contatos da reportagem.