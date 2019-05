Ex-empresário de Stan Lee é preso sob acusação de abuso de idoso

O ex-empresário de Stan Lee, Keya Morgan, foi preso no último sábado 25, segundo o site da revista Entertainment Weekly. No dia 14, ele havia sido acusado pela Promotoria de Los Angeles de exploração de idoso, aprisionamento e fraude em um caso ligado ao quadrinista, criador de personagens icônicos da Marvel como Homem-Aranha e Homem de Ferro.

O empresário foi preso no Arizona, mas deve ser enviado a Los Angeles para ser acusado. A fiança foi determinada em 300.000 dólares.

De acordo com as autoridades, Lee, que morreu em novembro, aos 95 anos, “foi vítima em um caso de abuso de idosos investigado desde março de 2018”. A polícia afirma que Morgan “abusou de seu controle e influência sobre o quadrinista”, fazendo Lee acreditar que corria perigo em sua casa e que precisava se mudar para um lugar seguro, que ele controlava. Morgan chegou a ser preso por fazer ligações para o número de emergência 911 relatando que Lee corria risco. Ele admitiu, depois, que as alegações eram falsas.

Morgan ainda é acusado de ter roubado 262.000 dólares, valor proveniente de sessões de autógrafos de Lee.

Em junho, representantes do criador do Homem-Aranha pediram a emissão de uma ordem de restrição contra Morgan, que foi concedida.