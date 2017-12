Ex de Johnny Depp critica J.K. Rowling por defender ator em filme

Entre muitas críticas, a escritora J.K. Rowling defendeu a permanência de Johnny Depp no papel do vilão Grindelwald em filmes do universo de Harry Potter, mesmo com o ator sendo acusado de violência doméstica. Quem não gostou do textão publicado pela autora em sua página oficial, na quinta-feira, foi a ex-mulher do astro, a atriz Amber Heard.

No Instagram, Amber acusou a escritora de ter usado um antigo comunicado de quando o casal se separou fora de contexto.”Para constar, este é o nosso comunicado conjunto completo. Escolher e retirar certas frases do contexto e citá-las não é correto. Mulheres, continuem fortes”, escreveu a atriz.

Depp e Amber se conheceram no set do filme de 2011 Diário de um Jornalista Bêbado, quando o ator ainda mantinha um relacionamento com a atriz francesa Vanessa Paradis, mãe de seu filho Jack e de sua filha Lily-Rose. Em 2016, a Justiça americana emitiu uma ordem temporária de restrição contra Depp, depois que Amber compareceu ao tribunal com hematomas no rosto, atribuindo as marcas de agressão a uma briga com ele. Em declaração juramentada, a atriz contou ter sido vítima de abusos físicos e verbais durante todo o tempo em que estiveram juntos.

O comunicado apenas tentava manter um clima tranquilo durante o processo de divórcio, dizendo que nenhuma das partes pretendia criar alegações falsas para obter vantagem financeira ou causar “dano físico ou emocional”. Amber ainda desejava o melhor para o ex no futuro e afirmava que doaria à caridade o que lhe coubesse com a separação.

Rowling usou o comunicado para afirmar que os dois haviam expressado seu desejo de continuar com suas vidas, deixando o passado para trás. De qualquer forma, Depp continua escalado para o filme Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, previsto para estrear em novembro de 2018.