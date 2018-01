Ex-chacrete Sandra Mattera morre aos 66 anos

Sandra Mattera, dançarina que ganhou fama em programas do apresentador Chacrinha, morreu na manhã deste sábado, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Segundo informações do jornal O Globo, a ex-chacrete se sentiu mal durante a madrugada e foi levada ao hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio. Sandra sofreu um infarto fulminante no caminho e não resistiu.

Sandra foi uma das primeiras assistentes de palco de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, e trabalhou em seus programas entre 1968 e 1971, quando deixou a atração ao acusar um dos filhos do apresentador de assédio. Em 1977, ano em que deixou a Rede Globo, ela se casou com o baterista Norival D’Ângelo, com quem teve dois filhos.

O velório e o enterro de Sandra Mattera serão realizados no Cemitério do Catumbi, ainda sem data e hora confirmadas.