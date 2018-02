Ex-BBB questiona edição do reality — mas não convence

A ex-sister Jaqueline colocou em xeque a imparcialidade do Big Brother Brasil nesta quarta-feira, durante o programa Mais Você. Como é praxe no roteiro dos eliminados, a biomédica participou de uma conversa com os apresentadores Cissa Guimarães e Zeca Camargo — que estão cobrindo as férias de Ana Maria Braga e Louro José — na manhã seguinte à sua saída, e insinuou que a edição do reality teria editado um vídeo de modo “crucial” para sua eliminação.

Na madrugada de segunda para terça-feira, Jaqueline protagonizou a primeira grande briga da edição — o que, supostamente, teria influenciado sua saída do programa. A rondoniense teria prometido imunizar o participante Mahmoud, caso ganhasse a prova do anjo — o que, de fato, aconteceu no sábado seguinte. Durante a formação de paredão, no entanto, ela escolheu dar o benefício a Jéssica, sua colega de confinamento. O sexólogo, então, se queixou da biomédica para os outros brothers.

Durante a edição de terça-feira do Big Brother, dia da eliminação, Tiago Leifert mostrou ao público um vídeo do momento da promessa, no qual Jaqueline fala que daria o anjo para o sexólogo “só para ver o fuzuê”. Contudo, o trecho exibido cortava a parte em que a biomédica completava: “‘Tô zoando”. Assim como a frase que ela diz em seguida, “Dava por dar”, destacada por Cissa Guimarães depois da exibição da cena completa pelo Mais Você.

Confrontada por Leifert na saída do programa e por Cissa e Zeca nesta manhã, Jaqueline manteve sua versão da história. “Não sou falsa, mudei de ideia”, disse no matinal da Globo. A rondoniense parece ter se lembrado de dizer “Tô zoando”, mas não contava mais com a parte do “Dava por dar”. Não convenceu.