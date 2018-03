Ex-BBB Lucas Fernandes se declara para ex: ‘falhei com você’

Fui mexer nas minhas fotos e esta me apareceu… Há exatos seis anos nós tirávamos esta foto. Isso foi no dia que eu cheguei na Coreia do Sul, vindo de Nova Iorque. Larguei tudo que tinha, peguei um avião e fui te encontrar! Meu Deus eu não conseguia descrever a felicidade estava sentindo. Éramos tão novinhos e tão cheio de sonhos! Me lembro o quanto ficava te olhando e não acreditando que estava ao teu lado. Foram tantos países juntos, tantas aventuras, tantas histórias… Sim, fomos parceiros fortes! Você lembra do nosso primeiro jantar juntos, naquele restaurante italiano? Lembra da gente preocupado com o valor da conta?(risos) Não tínhamos dinheiro algum no bolso mas éramos muito felizes! Como sinto sua falta… Infelizmente não cumprirei a promessa que fiz de ficar contigo até o fim, falhei com você… Mas a de te amar pra sempre, essa eu vou!

A post shared by Lucas Fernandes (@fernandeslucas) on Mar 30, 2018 at 8:10pm PDT