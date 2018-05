Ex-BBB Gleici tem participação-relâmpago em ‘O Outro Lado do Paraíso’

A tão propalada participação da estudante acreana Gleici Damasceno no último capítulo de O Outro Lado do Paraíso não foi bem o primeiro passo de uma promissora carreira artística. Não que ela não possa vir a ter uma. Mas, no episódio derradeiro da novela da Globo, a vencedora do Big Brother Brasil deste ano apareceu por um átimo, sentadinha, sorridente, na plateia do desfile que marcou a estreia de Beth (Gloria Pires) no São Paulo Fashion Week.

Mas quem se importa, com 1,5 milhão de reais no bolso, não é mesmo?