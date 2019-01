Ex-BBB é liberado da acusação de estupro em Rio Branco, no Acre

O ex-BBB Vanderson Brito, expulso do programa da Globo para responder a uma acusação de estupro, foi liberado da queixa. A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Branco, no Acre, arquivou o processo por decadência, termo usado para quando a suposta vítima ultrapassa o prazo de seis meses para fazer a reclamação.

A violação teria ocorrido em 2016 e a queixa foi feita em janeiro de 2019, quando Vanderson participava do reality show global. Brito continuará a ser investigado por importunação ofensiva e lesão corporal.

Além do inquérito por estupro, já arquivado, foram abertas outras duas investigações para apurar supostos crimes contra mulheres cometidos por Vanderson. Um dos casos teria acontecido em 2018, com uma ex-namorada, que informou ter sido agredida fisicamente por Brito durante uma discussão enquanto ainda tinha um relacionamento com ele. Depois da agressão, ela terminou o namoro.