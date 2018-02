Evaristo Costa ironiza campanha da Globo: ‘tô deitado’

O ex-apresentador do Jornal Hoje Evaristo Costa ironizou neste sábado a campanha “Que Brasil você quer para o futuro?”, lançada pela Rede Globo em seus telejornais. Ao convidarem os telespectadores a enviarem vídeos com suas ideias para o país, material que fará parte da programação eleitoral da emissora, apresentadores e repórteres da Globo ressaltam sempre que o ideal é que as imagens sejam feitas com o celular na horizontal, ou seja, “deitado”.

Vivendo em Londres desde julho de 2017, quando deixou a bancada do telejornal, Evaristo brincou com a orientação de gravar com o celular deitado. “Tô deitado”, diz o jornalista, em um vídeo de dois segundos publicado no Instagram Stories e compartilhado por ele em sua conta no Twitter.

Já entendi! Com o celular deitado. 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂 pic.twitter.com/Mumr5BtCuI — Evaristo Costa (@evaristocosta) February 2, 2018

A insistência da emissora em pedir vídeos na horizontal tem sido ironizada nas redes sociais. Até um apresentador da casa, Tiago Leifert, à frente do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil, brincou com a repetitiva instrução – e, conforme a coluna Radar, irritou a cúpula da emissora.

Eu sou um rebelde que grava vídeo na vertical — Tiago Leifert (@TiagoLeifert) January 18, 2018

Veja abaixo mais algumas piadas com a campanha da Globo:

queria mt ficar deitado na horizontal tal qual um CELULAR DA GLOBO mas infelizmente acordado — kbça (@felipekbca) February 2, 2018

medo de ir na cozinha de madrugada e encontrar alguém da globo me dizendo pra gravar um vídeo com o celular na horizontal — kim cadarço (@natarcitano) February 1, 2018

Rede Globo lança celular que só filma na horizontal — Thiago ✖ (@tnery) February 1, 2018