Evandro Santo, ex-‘Pânico’, é demitido de programa de Catia Fonseca

O humorista Evandro Santo foi demitido do programa Melhor da Tarde, apresentado pro Catia Fonseca na TV Bandeirantes. O ex-integrante do Pânico participava da atração desde a sua estreia em março deste ano. De acordo com a assessoria de imprensa de Evandro, o motivo da demissão foi um “choque de perfil entre o humorista e o programa”.

“O Evandro gosta de fazer humor, palhaçada, e pediram para ele se distanciar desse perfil. Além disso, ele estava chateado, porque gravou várias matérias que nunca foram ao ar, incluindo uma no São Paulo Fashion Week”, afirmou o assessor do humorista, Davis Reimberg, a VEJA.

Na atração, Evandro comentou, por um período, notícias e fofocas sobre os famosos. No começo da semana, estreou um quadro, “Eu na Sua Casa”, em que era recebido por fãs de Catia Fonseca em suas casas.

Antes de estrear no Melhor da Tarde, Evandro fazia parte do elenco do Pânico na Band, que foi cancelado em dezembro do ano passado.

Reimberg ainda ressaltou que Evandro saiu do programa sem qualquer atrito com a apresentadora ou com o diretor Rodrigo Riccó. Sem novos projetos no canal até agora, o humorista continuará apenas com a turnê do seu show de stand up.