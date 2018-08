Eva Longoria será mãe de “Dora, a Aventureira” no cinema

A atriz Eva Longoria se juntou ao elenco de Dora, a Aventureira e será a mãe da jovem protagonista, informou nesta segunda-feira o portal especializado The Hollywood Reporter. O projeto do estúdio Paramount conta também com a atriz Isabela Moner para viver Dora.

Baseado na popular série infantil de animação da Nickelodeon, o filme será dirigido por James Bobin (Alice Através do Espelho, 2016) a partir de um roteiro assinado por Nick Stoller (Os Muppets, 2011). As filmagens estão acontecendo na Austrália e desta vez a jovem aventureira vai encarar o ensino médio. A adaptação para o cinema está prevista para ser lançada em agosto de 2019.