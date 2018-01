Eva defende selinho entre pai e filha no BBB: ‘Muito comum’

Depois de eliminados do Big Brother Brasil 2018, Eva e Jorge, a mãe e o sobrinho da família Lima, falaram sobre a estadia de uma semana na casa em entrevista ao Mais Você, que, nas férias de Ana Maria Braga, é comandado por Cissa Guimarães e Zeca Camargo. Eva rebateu as críticas sobre a intimidade entre o marido, Ayrton, e a filha, Ana Clara. “Nós tomamos um susto com isso. É uma coisa muito comum na casa da minha sogra”, explicou.

Eva afirmou que logo se habituou ao costume, do clã do marido, de dar selinhos para cumprimentar os familiares. “Quando eu entrei para a família, foi uma das coisas que me chamaram a atenção. Todo mundo tem esse hábito, os pequenos e os adultos. É uma família que se cuida e se protege muito. Não tem nada a ver com o que as pessoas estão imaginando.”

O comportamento da família recebeu críticas nas redes sociais, após Ayrton dar um selinho prolongado na filha. Outros episódios, como um momento em que o pai abriu a toalha de Ana Clara após o banho para checar se ela estava de calcinha, chamaram a atenção do público.

A mãe de Ana Clara ainda revelou que descobriu no domingo sobre a morte de um cunhado. Ayrton e a filha, que ainda estão confinados, não ficaram sabendo da perda. “A gente gostaria que as pessoas tivessem um pouco de respeito com a família”, pediu.

Depois da eliminação de Eva e Jorge, os outros dois integrantes da família Lima, continuam na corrida para ganhar o BBB18. Eles concorrerão como se fossem apenas um participante, passando juntos por todas as etapas do reality, como provas e indicações ao paredão.