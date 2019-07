‘Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado’ vai virar série de TV

Uma série de terror inspirada na franquia Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado está sendo desenvolvida pela Sony Pictures Television e será distribuída pelo serviço de streaming da Amazon, de acordo com o site Deadline. O projeto terá direção de James Wan, diretor de Aquaman e do primeiro filme da franquia Jogos Mortais.

O roteiro ficará por conta de Shay Hatten (John Wick 3: Parabellum) e a série ainda terá envolvimento de Neal H. Moritz, que foi produtor dos filmes originais. Mais informações, como data de estreia e elenco, ainda não foram divulgadas.

Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, o primeiro dos três filmes, foi lançado em 1997. Na história, um grupo de adolescentes se envolve em um acidente de carro e decide jogar o corpo da vítima no mar. Exatamente um ano depois, quando se reúnem na mesma cidade onde o acidente aconteceu, os amigos recebem um bilhete dizendo “Eu sei o que vocês fizeram no verão passado” e passam a ser atormentados por uma figura estranha. O longa tem Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar no elenco.

A continuação veio em 1998, com Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e o último filme, Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado, foi lançado em 2006.