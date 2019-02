‘Eu quero ser Miss Universo’, avisa a nova Miss Brasil, Débora Lyra

O universo é o limite de Débora Lyra, 20 anos, a nova Miss Brasil. Solteira, ela quer aproveitar a agenda desocupada de compromissos amorosos para investir na carreira. “Só penso em ser mãe daqui a dez anos. Até lá, quero ser Miss Universo.” Para o desafio, ela deve se preparar do mesmo modo como se armou para o concurso de Miss Brasil: com a orientação do preparador de misses José Alonso Dias, de Minas Gerais. Foi ele quem, há dois anos, tirou Débora do Espírito Santo e levou para Divinópolis, onde, além, de casa, comida e roupa lavada, pagou estudos, aulas de etiqueta e tratamentos estéticos. Em conversa com VEJA.com, Débora explica como funciona a preparação para ser miss.

Você acaba de ser eleita Miss Brasil – o concurso foi realizado na noite de sábado. Você já sente diferença na rotina?

Ontem, foi uma loucura. Era Dia das Mães, e eu queria passar um tempo com a minha mãe, mas ninguém queria saber se era feriado ou não. O celular tocava o tempo todo, com gente querendo entrevista, afinal, a Miss Brasil ainda não é mãe.

Mas poderia ser…

Não tão cedo. Eu tenho muitos planos para fazer solteira. Quero ser Miss Universo. Depois, pretendo ter um programa de variedades na TV, um programa de auditório.

Ser Miss Universo deve ser difícil.

É difícil, mas não impossível.

Como você vai se preparar para o mundial?

Com o meu coordenador, o José Alonso Dias. Ele é coordenador da Miss Minas Gerais, foi também preparador da Natália Guimarães, Miss Brasil 2007. Eu moro em um apartamento que é pago por ele, e tenho aulas de inglês, espanhol e alemão, faço faculdade de jornalismo, que agora está trancada, e tratamentos estéticos – contra celulite e gordura localizada, por exemplo. A preparação é o meu trabalho.

Você recebe um salário por isso?

Não exatamente. Como o José Alonso é como um pai para mim e as outras meninas que ele ajuda, a gente fala que recebe mesada. O valor não é alto, mas, também, ele nunca deixa faltar nada em casa.

E quanto ele recebe de comissão pelos prêmios que você recebe?

Nada. Eu ganhei um concurso uma vez na Alemanha, recebi dez mil dólares, e ele não quis nenhuma porcentagem. Ele tem um gasto enorme, e não ganha nada por isso. Ele faz por prazer, o prazer de ver o sonho das meninas realizado.

Se você não tivesse participado do concurso, iria torcer por qual das concorrentes?

Talvez a Miss São Paulo, que tinha uma passarela maravilhosa (desfila muito bem), ou a Miss Rio de Janeiro, que tinha jeito de mulher brasileira, encorpada, com músculos

Além de querer ser Miss Universo, você pretende seguir carreira política?

Agora, eu não penso nisso. Não concordo com nenhum partido, no geral.

Com quais ideias políticas você concorda?

Assim, de cabeça, eu não me lembro bem.

E seu candidato a presidente, já está definido?

Já sei em quem vou votar, mas não posso falar, o voto é secreto.