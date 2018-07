‘Eu não apoio o Bolsonaro’, afirma Nego do Borel após críticas

O cantor Nego do Borel se pronunciou após receber críticas por uma foto ao lado presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), que voltou à tona nas redes sociais depois do lançamento do clipe Me Solta, na segunda-feira.

“Eu não apoio o Bolsonaro. Esta foto foi tirada num jantar em que eu estava também, a pedido do filho dele. Não costumo negar tirar fotos com ninguém”, justificou por meio de sua assessoria de imprensa.

No clipe, que já possui mais de 6,5 milhões de visualizações no YouTube, Nego do Borel dança na favela vestido de mulher, com direito a batom e shortinho, e beija um rapaz sem camisa. A produção gerou inúmeras críticas por parte da comunidade LGBT, que acusou o funkeiro de oportunismo com a causa, lembrando a foto antiga em que o cantor aparece ao lado de Bolsonaro.

“Quando eu decidi fazer esse clipe, sabia que poderia ser algo polêmico, mas fui em frente. A Nega da Borelli é uma personagem que, pra mim, representa a liberdade de ser quem eu sou”, afirmou o funkeiro, sobre a caracterização apresentada no vídeo. “Recebi muitos elogios pelo clipe e tenho acompanhado as críticas de perto, porque acho que eu e todo mundo temos muito ainda a aprender com esse tema”, concluiu.