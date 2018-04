‘Eu já a encontrei realizada’, diz Túlio Gadêlha sobre Fátima para jornal

Há um sopro de jovialidade na vida de Fátima Bernardes. Desde que iniciou o namoro com o advogado pernambucano Túlio Gadêlha, de 30 anos, há cinco meses, que a jornalista e apresentadora carioca de 55 anos tem mostrado uma nova fase em sua vida. Fátima está sete quilos mais magra e tem demonstrado uma desenvoltura incomum em seu programa na televisão. Mas em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo deste domingo, Gadêlha defende que colaborou muito pouco para essas mudanças.

“Eu já encontrei ela assim, desse jeito. Realizada profissionalmente e pessoalmente”, comenta ele. “Acho que há um pouco de machismo ao atribuir só a mim o momento atual dela.” O astral de Fátima, contudo, não poderia estar melhor. Como se viu nas fantasias que ela usou no Carnaval e nos momentos em que apareceu ao lado do namorado em blocos.

Gadêlha e Fátima são, aparentemente, um caso em que os opostos se atraem. Ele é militante de esquerda e defende a democratização dos meios de comunicação. Fátima nunca demonstrou sua filiação partidária e trabalha na Rede Globo desde 1980. Em sua defesa, Gadêlha diz que a relação do casal se dá no campo pessoal, não no político. “Nunca mudei minha posição, minha visão de mundo e minhas críticas.”

Fátima trabalha e mora no Rio de Janeiro, Gadêlha continua no Recife. O casal se vê de quinze em quinze dias. Às vezes, ele viaja para o Rio; em outras, ela parte para o Recife. O casal mata as saudades por ligações de voz e vídeo pelo celular e ocasionalmente assiste a série juntos. A mais recente foi La Casa de Papel, exibida pela Netflix. Gadêlha define a namorada como “sensível, muito culta, bonita e charmosa.”