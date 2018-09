‘Eterna’, diz Glória Menezes sobre Beatriz Segall; veja a repercussão

A atriz Beatriz Segall morreu, nesta quinta-feira, aos 92 anos, por volta das 12h, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de problemas respiratórios. O velório começa às 19h, no hospital, e vai até o meio-dia de quinta-feira, quando seu corpo será cremado.

Veja abaixo a repercussão da morte da atriz, que ficou marcada pelo papel de Odete Roitman, vilã na telenovela “Vale Tudo”, da TV Globo.

No Instagram, a atriz Glória Menezes publicou uma foto ao lado da atriz, e na legenda escreveu que ”mais uma estrelinha está indo brilhar lá no céu”.

Também no Instagram, a atriz Ana Beatriz Nogueira lamentou. ”Minha amiga deve ser um pássaro . Porque voa”, disse.

No Twitter, o apresentador Serginho Groisman ressaltou a carreira dela na televisão, no teatro e no cinema. ”Beatriz Segall, uma incrível atriz e uma mulher que fez da arte sua vida. Sempre com atitudes atentas e contemporâneas. De imediato será lembrada por seus incríveis papéis na TV. Mas temos que honrá-la também pelos seus lindos trabalhos no teatro e cinema. Fica em paz”, disse.

Beatriz Segall uma incrível atriz e uma mulher que fez da arte sua vida. Sempre com atitudes atentas e contemporâneas. De imediato será lembrada por seus incríveis papéis na TV. Mas temos que honrá-la também pelos seus lindos trabalhos no teatro e cinema. Fica em paz. — Serginho Groisman (@oserginho) September 5, 2018

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme também se despediu. ‘Perdemos um ícone. Descanse em paz, Beatriz Segall”, publicou, em seu Twitter.

Perdemos um ícone. Descanse em paz, Beatriz Segall. 😢 pic.twitter.com/kLOdsITtmJ — Fe Paes Leme (@FePaesLeme) September 5, 2018

”Muito triste o falecimento da maravilhosa Beatriz Segall, a reprise de vale tudo no VIVA não será mais a mesma. O céu está em festa!”, disse a atriz Regiane Alves.

Muito triste o falecimento da maravilhosa Beatriz Segall, a reprise de vale tudo no VIVA não será mais a mesma. O céu está em festa! 🙏🏻😢🌹 — Regiane Alves (@RegianeAlves) September 5, 2018

O jornalista Thiago Maranhão, do SporTV, relembrou o mistério sobre quem teria matado Odete Roitman na novela.

lembro que minha vó Cilla ganhou o bolão da família e acertou sozinha que a Leila havia matado Odete Roitman. descanse em paz, Beatriz Segall. — Tiago Maranhao (@TMaranhao) September 5, 2018

O canal pago Viva, que exibe diariamente a reprise da novela “Vale Tudo”, de 1987, também lamentou a morte da atriz. ”No ano em que ‘Vale Tudo’ completa 30 anos, nos despedimos de Beatriz Segall, a eterna Odete Roitman. Na memória, ficam os personagens inesquecíveis e sua grande contribuição para a dramaturgia brasileira. Obrigado, Beatriz Segall. Sentiremos saudade!”, diz a publicação.

No ano em que ‘Vale Tudo’ completa 30 anos, nos despedimos de Beatriz Segall, a eterna Odete Roitman. Na memória, ficam os personagens inesquecíveis e sua grande contribuição para a dramaturgia brasileira 🙏🏽 Obrigado, Beatriz Segall. Sentiremos saudade! #ValeTudo30Anos pic.twitter.com/ibWmbjVIqW — VIVA (@canalviva) September 5, 2018

”Beatriz deixa um legado enorme na cultura do Brasil. Suas obras na TV, no teatro e no cinema eternizaram seu talento”, disse Jandira Feghali (PCdoB-RJ), candidata à reeleição como deputada federal.