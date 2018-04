O publicitário Washington Olivetto foi o responsável por campanhas icônicas da propaganda nacional, que até hoje permanecem vivas na memória dos brasileiros. No ‘Estúdio VEJA’, ele relembra e revela detalhes dos bastidores de suas criações.

Ele conta como idealizou a peça com Carlos Moreno, o ator que interpretava o Garoto Bombril, e Pelé. “Nunca tinha visto um comercial em que Pelé não fosse o herói absoluto. Então achei engraçado fazer essa propaganda, na qual o rei pensava que ele seria o elogiado, quando na verdade era o Bombril”. O publicitário ainda relata um pedido inusitado feito pelo ex-jogador no dia da filmagem – algo que ele nunca imaginou presenciar. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: