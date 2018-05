No “Estúdio VEJA”, Sula Miranda, a musa dos caminhoneiros, conta ao jornalista Bruno Meier como foi sua visita aos grevistas na estrada. “Eles me contaram sobre suas reivindicações, que todos conhecem. Não teve reivindicação política. Os aproveitadores baixaram lá querendo fazer campanha, tirar vantagem e sair na foto, mas os caminhoneiros não deixaram ninguém pegar carona”, relata a cantora. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: