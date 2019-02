Estreia espetáculo de dança sobre Elis Regina

Por AE

São Paulo – Estreia hoje o espetáculo de Dança “Fascinação”, que interpreta a trajetória musical de Elis Regina. De acordo com texto de divulgação, o coreógrafo Glauco Fernando comanda os bailarinos da Ícaro Cia de Dança em sucessos como “Arrastão”, “Ladeira da Preguiça” e “Águas de Março”. Os bailarinos já se apresentaram nos Centros de Ensinos Unificados (CEU) da Prefeitura de São Paulo. O espetáculo pode ser visto no Teatro Gazeta, em São Paulo. Haverá apresentação também no dia 13 de outubro.

Fascinação

Teatro Gazeta

Avenida Paulista, 900

São Paulo, SP

Vendas – Bilheteria do Teatro ou pelo site http://www.teatrogazeta.com.br Call Center – 4004-1527

Data – 06 e 13 de outubro de 2011

Horário – 19h30 e 21h30

Ingresso: de R$ 20 a R$ 80

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 60 minutos