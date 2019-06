Estréia em Nova York ópera sobre revolta LGBT em 1969

A ópera Stonewall, do compositor Iain Bell com libreto do premiado Mark Campbell, estreia nesta sexta-feira, 21, no Time Warner Center´s Rose Theater, em Nova York, para contar a violenta revolta de movimentos LGBT contra a invasão policial a um bar de Manhattan em 1969. A obra marcará os 50 anos da rebelião em prol dos direitos da comunidade LGBT.

Serão cinco apresentações até a sexta-feira, 28, data em que é comemorado o Dia do Orgulho LGBT.

“Acho que a coisa mais divertida para mim sobre este projeto foi ter a oportunidade de representar um elenco tão diversificado de personagens”, comemorou o roteirista Mark Campbell. “Nós temos uma diversidade tão gloriosa de elenco aqui, representando as pessoas que estavam em Stonewall naquela noite, e ter a oportunidade de dar a essas pessoas a vida musical foi uma grande alegria.”

Segundo o jornal The New York Times, o libretista Campbell, premiado pelo Pulitzer, recebeu em fevereiro do ano passado um recado do diretor da New York City Opera, Michael Capasso, dizendo que tinha um projeto para ele. “Mas você tem de escrever rápido”, acrescentara. Em poucas semanas, o escritor teria de entregar o libreto da ópera sobre a rebelião de Stonewall.

Ao Times, Campbell contou ter dito que estava absolutamente interessado porque é gay. “Sou um homem gay de um certa idade, e este tema tem um grande apelo sobre mim”, afirmou.

Seu parceiro foi o compositor Iain Bell, autor das óperas A Harlots Progress, A Christmas Carol e In Parenthesis, que foi convencido também por Capasso a compor a obra assim que terminasse Jack the Ripper: The Women of Whitechapel, com estreia prevista para março de 2010 no English National Opera, em Londres.

Cantores em ensaio da ópera ‘Stonewall’, em Nova York – 20/06/2019 Cantores em ensaio da ópera ‘Stonewall’, em Nova York – 20/06/2019

A ópera terá três atos, em um total de 75 minutos, segundo o Times. Os personagens são Maggie, uma açogueira lésbica, Andy, um garoto branco expulso de casa que vive nas ruas, Troy, um gogo boy e gigolô usuário de drogas, Maynard, um escriturário negro que se transforma em Renata de noite, Carlos, um professor dominicano-americano, Edward, um consultor financeiro, Leah, uma judia lésbica, Sarah, uma hippie transgênero e Sal, gerente conectado à Mafia.

Stonewall deverá ser levada a Londres e Paris no próximo ano.

(Com Estadão Conteúdo)