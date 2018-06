A estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia rendeu bons resultados para a Rede Globo. O jogo disputado contra a Suíça teve média de audiência de 51 pontos no Ibope em São Paulo e no Rio de Janeiro, o que representa um aumento de 183% — quase três vezes — sobre a média do horário (15h) registrada nos últimos quatro domingos.

Mesmo com um jogo morno, que acabou em um empate em 1×1, a transmissão da Globo teve 80% de participação nas duas capitais — a cada cem televisores ligados, 80 estavam sintonizados na emissora.

A TV Globo é o único canal aberto no Brasil a transmitir a Copa do Mundo. Na TV fechada, ainda é possível assistir às partidas na SporTV e na Fox Sports.