‘Estou muito triste’, diz Silvio Santos a mãe de Gugu

Silvio Santos segue de luto pela morte do pupilo Gugu Liberato, ocorrida no último dia 21 de novembro, depois de um acidente doméstico em sua casa em Orlando nos Estados Unidos. Apesar de grande especulação, o dono do baú não conseguiu ir ao velório e enterro do apresentador da Record, mas fez questão de ligar para dona Maria do Céu (mãe de Gugu) na quinta-feira 05. “Eu estou muito triste”, disse o apresentador no telefonema.

No dia seguinte da morte de Gugu, Silvio gravou o programa normalmente sem citar no nome de Gugu. A tristeza era nítida, mas o dono do SBT dispensou os pêsames e trabalhou como se nada tivesse acontecido. Logo depois, uma gripe forte acometeu o apresentador e não teve jeito a não ser ficar em casa com a família.

No dia do velório do amigo, Silvio cancelou a gravação do Jogo Dos Pontinhos – um dos quadros principais do Programa Silvio Santos. Ele costuma gravar os programas às terças, quintas e sábados.

Gugu Liberato

O apresentador caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar condicionado no sótão de sua nova casa em Orlando, nos Estados Unidos e bateu fatalmente a cabeça. A morte cerebral foi constatada no dia 21 de novembro.

A missa de sétimo dia do apresentador ocorrerá neste sábado dia 07 às 18h na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O motivo da escolha é simbólico, visto que, o apresentador, quando criança, foi coroinha nesta igreja que fica localizada no bairro Jardim Paulistano na Zona Oeste de São Paulo.