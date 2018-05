Estátuas de cera de Harry e Meghan chegam a Windsor antes de casamento

Faltando poucos dias para seu casamento, o príncipe britânico Harry e Meghan Markle apareceram na cidade de Windsor nesta quarta-feira – ou, melhor dizendo, modelos em tamanho real do casal. Uma equipe do museu de cera Madame Tussaud apresentou as figuras na ponte que liga Windsor – onde será realizado o casamento, no sábado, 19 -, ao colégio de Eton, onde ambos estudaram.

Na semana passada, o museu sediado em Londres inaugurou a estátua de Meghan, que disse estar usando um vestido verde-escuro P.A.R.O.S.H., a mesma roupa que a atriz americana usou após o anúncio do noivado, em novembro.

As estátuas já viraram atração em Windsor e os transeuntes não deixam de parar para tirar uma foto. “Sinto que deveria fazer uma reverência primeiro, claro”, brincou Izzy Newman, de 51 anos, depois de tirar uma selfie com as figuras usando óculos decorados com palhaços.