Estado de saúde de Agnaldo Timóteo se agrava, diz boletim médico

O estado de saúde de Agnaldo Timóteo se agravou, informou o Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador (BA), nesta terça-feira, 28. “O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) comunica que o estado de saúde do cantor se agravou nas ultimas seis horas”, diz o boletim médico.

“No presente momento, ele está respirando sob ajuda de aparelhos e encontra-se instável. A qualquer instante, a diretoria médica da instituição poderá liberar atualizações do quadro clínico do paciente. Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas. Agnaldo Timóteo já foi admitido na unidade com perfil, naturalmente, de alto risco, tendo em vista sua idade – 82 anos – e as doenças associadas.”

O cantor está hospitalizado desde o último dia 20. Ele passou mal em Barreiras, no interior da Bahia, com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta. Foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos no dia 21, quando foi detectado que ele havia sofrido um princípio de acidente vascular cerebral (AVC).

Na semana passada, o quadro de saúde de Timóteo havia melhorado. Boletim médico divulgado então dizia que ele havia passado por um cateterismo para medição de pressão intracardíaca e nível de saturação de oxigênio.