Esquenta Emmy 2020: onde assistir às principais séries indicadas

A 72ª edição do Emmy Awards, marcada para 20 de setembro e televisionada no Brasil pela TNT, será diferente de todas as anteriores: por causa da pandemia do coronavírus, a cerimônia vai se dar em plataformas virtuais. Apesar do formato, um detalhe importante não vai mudar: a qualidade dos programas de televisão indicados ao prêmio. Somando 26 nomeações, a série baseada em HQs da HBO Watchmen lidera, seguida de perto pela comédia The Marvelous Mrs. Maisel, com 20, e pelas dramáticas Ozark e Succession, que empatam com 18. Veja a seguir onde assistir aos seriados que disputam os prêmios mais importantes da noite.

Disponíveis na Netflix

Das oito séries indicadas ao Emmy de melhor drama, quatro podem ser vistas na Netflix. São elas Ozark, sobre uma família aparentemente normal, não fosse seu envolvimento com cartéis de droga; The Crown, sobre o reinado de Elizabeth II; Stranger Things, fenômeno pop infanto-juvenil ambientado nos anos 1980; e Better Call Saul, derivada de Breaking Bad.

Entre as comédias, estão disponíveis no catálogo do canal no Brasil as interessantes Disque Amiga Para Matar, sobre duas mulheres que se envolvem em uma estranha trama policial; O Método Kominsky, sobre os altos e baixos da velhice; e The Good Place, uma divertida história ambientada no pós-morte.

Continua após a publicidade

Os dramas Inacreditável e Nada Ortodoxa estão entre os que concorrem ao prêmio de melhor série limitada: a primeira acompanha uma investigação policial de um caso de abuso sexual, enquanto a segunda mostra a vida de uma jovem judia que foge de sua comunidade ultraortodoxa.

Disponíveis na HBO Go

Com 26 nomeações ao todo, a minissérie Watchmen, derivada das HQs de mesmo nome, acompanha um universo em que policiais se escondem atrás de máscaras e de um extremo anonimato para lutar contra o crime, especialmente de grupos supremacistas. A trama concorre entre as categorias de séries limitadas. Outra aclamada pela crítica é a dramática Succession, que concorre a 18 nomeações e segue a disputa de quatro herdeiros ao “trono” de um dos maiores conglomerados de comunicação e entretenimento do mundo. Entre as comédias, a HBO assina a já clássica Curb Your Enthusiasm, sobre o dia a dia do ácido comediante Larry David, e Insecure, sobre os percalços de uma jovem solteira aos 30 e poucos anos.

Disponíveis na Amazon Prime Video

Batendo a marca de 20 indicações, a aclamada The Marvelous Mrs. Maisel disputa a categoria de melhor série de comédia, já vencida por ela em 2018, na segunda temporada. Agora, na quarta, a trama continua a acompanhar as peripécias de Miriam Midge Maisel (Rachel Brosnahan), uma dona de casa nos anos 1950 que decide abandonar a rotina doméstica para brilhar como comediante de stand-up. Outra nomeação disponível no Amazon Prime Video é Little Fires Everywhere, minissérie protagonizada por Reese Witherspoon e Kerry Washington, mães de duas famílias bastante opostas, que se cruzam por um acaso e alteram totalmente a vida uma da outra.

Disponíveis no Globoplay

Duas produções indicadas ao Emmy de melhor série dramática podem ser vistas no Brasil no catálogo do Globoplay, site de streaming da rede Globo: The Handmaid’s Tale, produção que já foi vencedora da categoria em 2017 e que, no mesmo ano, premiou Elizabeth Moss com a estatueta de melhor atriz em série dramática, e Killing Eve, cujo elenco de peso também foi indicado para as categorias de atuação em drama neste ano e, em 2019, premiou Jodie Comer no protagonismo.

Continua após a publicidade

Disponível no Paramount+ e no canal Comedy Center

Schitt’s Creek, indicada para melhor série de comédia, acompanha a ricaça família Rose, dona de uma rede de videolocadoras. Quando um dos sócios do ramo comete uma milionária fraude financeira, a família perde toda sua fortuna e se muda para Schitt’s Creek, uma pequena cidade que haviam comprado “de brincadeira”. A série pode ser vista pelo aplicativo da Paramount+, bem como pelo canal Comedy Center, que exibe dois episódios inéditos de sua quarta temporada aos sábados, a partir das 00h30.