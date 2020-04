Esposa de Tom Hanks alerta sobre efeitos da cloroquina: ‘Não podia andar’

O ator Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, ambos com 63 anos, revelaram no início de março o diagnóstico positivo para a Covid-19, quando o casal estava na Austrália, onde Hanks faria um filme. Recuperados e de volta aos Estados Unidos, o ator participou neste fim de semana de uma gravação caseira do programa Saturday Night Live, e Rita deu uma entrevista ao programa This Morning, no canal CBS, falando sobre o processo de recuperação.

“Eu me sentia muito cansada, dolorida, desconfortável, não queria que ninguém me tocasse”, disse Rita, que também é atriz e produtora. No pior momento da doença, a febre chegou a 39 graus, e ela perdeu por alguns dias o olfato e o paladar. Neste período, Rita foi tratada com cloroquina, a controversa droga em fase de teste no tratamento contra o coronavírus.

“Me deram a cloroquina para diminuir a febre, o que de fato aconteceu. Porém, o remédio causou efeitos colaterais extremos”, conta Rita. “Senti muita náusea, tonturas e meus músculos ficaram tão fracos que eu não podia andar.” Rita ainda fez um alerta. “Precisamos ter muito cuidado com essa medicação. Ainda não temos certeza se é segura para esse tipo de tratamento.”

A atriz ainda conta que Tom Hanks teve sintomas mais leves que ela, e que ambos provavelmente pegaram o vírus de alguém com quem tiveram contato, mas o casal não imagina quem nem quando. Acredita-se que tenha acontecido no trajeto feito por eles entre Estados Unidos e Austrália. Recentemente, o casal doou sangue para uma pesquisa que busca nos anticorpos dos recuperados possíveis tratamentos para a doença.