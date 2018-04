Espólio de Prince divulga versão original de ‘Nothing Compares 2 U’

O espólio de Prince, em conjunto com a Warner Bros. Records, lançou nesta quinta-feira, 19, a versão original de Nothing Compares 2 U, escrita, composta, tocada e produzida por Prince. A canção foi gravada por Susan Rogers em 1984, no Flying Cloud Drive “Warehouse” em Eden Prairie, Minnesota. Essa é a primeira vez que essa versão original é disponibilizada.

A música tem backing vocals de Susannah Melvoin and Paul “St. Paul” Peterson e saxofone de Eric Leeds. Junto com a canção, também foi divulgado um vídeo com imagens inéditas de Prince, com a banda The Revolution, no verão americano de 1984.

Nothing Compares 2 U foi lançada pela primeira vez em 1985, com a banda The Family, e cinco anos depois se tornou um hit mundial na voz de Sinéad O’Connor.