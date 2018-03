Espetáculo sobre Beethoven mistura pianista com música eletrônica

A Companhia de Atores Duplô, do Rio de Janeiro, prepara um novo espetáculo sobre o músico Ludwig van Beethoven. A apresentação juntará um pianista com um dj de música eletrônica tocando canções do compositor em um galpão de lona itinerante, que tem previsão inicial de passar três meses pelo Rio de Janeiro e outros três em São Paulo.

A diretora da companhia, Gabriela Linhares, conta que denomina a produção como um “teatro sinestésico”, em que o público consegue vivenciar a experiência sonora proposta, ao mesmo tempo em que os intérpretes realizam outras atividades no espaço. Andaimes e até um rapel poderão fazer parte da apresentação. “O espetáculo será uma grande festa, em que as pessoas poderão entrar na cabeça de Beethoveen. Ele contará com treze atores, em que todos interpretarão músico”, conta a diretora.

Ainda em fase de pesquisa, o novo espetáculo não possui data de estreia definida. Para Gabriela, Eu, Beethoven utiliza da vida do compositor alemão para falar de uma questão humana: “Queremos falar da subjugação do homem pelo ego, pelos seus desejos. Ele é um personagem para falar do conflito humano entre o bem e o mal”, explica.

O espetáculo recebeu aval do Ministério da Cultura para captar mais de 1,9 milhões de reais até o final de dezembro deste ano. Agora, será necessário encontrar patrocinadores que queiram contribuir com a realização através de incentivos fiscais. Enquanto isso, a companhia se prepara para a estreia de duas produções inspiradas na peça Sonho de uma Noite de Verão de William Shakespeare no segundo semestre de 2018: uma versão infantil e outra adulta.