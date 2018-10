Espetáculo em SP exibe ‘Jogos Vorazes’ junto com apresentação de orquestra

Katniss e Peeta ganharão companhia de uma orquestra sinfônica no ano que vem em São Paulo. O espetáculo Jogos Vorazes in Concert, que exibe o primeiro filme da saga protagonizada por Jennifer Lawrence acompanhado de uma orquestra, ganhará sessão única na capital paulista em 19 de maio de 2019, no Espaço das Américas.

No espetáculo, a orquestra executa a trilha sonora do longa, composta por James Newton Howard, indicado ao Oscar oito vezes por trabalhos nas trilhas de filmes como Um Ato de Liberdade (2008), O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997) e O Fugitivo (1993). Uma exposição de fotos inéditas das gravações também será montada no local.

Os ingressos já estão disponíveis e custam entre 30 reais (meia-entrada, setor L) e 320 reais (inteira, platinum). As entradas podem ser adquiridas no site ou na bilheteria do Espaço das Américas.

Jogos Vorazes se passa em um futuro distante e retrata uma população que vive sob um regime totalitário. Nesse lugar, jovens são forçados a competir até a morte em um evento anual, transmitido para todo o país.