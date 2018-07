Espetáculo ao vivo de ‘La La Land’ terá sessão extra em SP

O espetáculo La La Land in Concert, que apresenta o filme de Damien Chazelle com acompanhamento de uma orquestra ao vivo, terá uma sessão extra em São Paulo, no Espaço das Américas. A primeira data, que já havia sido anunciada, se mantém em 16 de dezembro. Já a segunda apresentação será no dia 17. O espetáculo ainda passará por Porto Alegre no dia 21 de dezembro, no Auditório Araújo Vianna.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Espaço das Américas, na Barra Funda, ou no site da Ingresso Rápido. Os preços vão de 40 reais (meia do setor L) a 300 reais (inteira do setor Platinum).

O espetáculo já passou por Estados Unidos, Canadá, Turquia, Reino Unido, Itália e Suíça. No show, o filme passa em um telão enquanto uma orquestra executa as canções do longa, junto com as vozes gravadas dos atores.

La La Land – Cantando Estações conta com Ryan Gosling, Emma Stone e John Legend no elenco. No Oscar de 2017, o filme saiu vencedor de seis estatuetas, incluindo melhor diretor e trilha sonora.